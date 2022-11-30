Photoshop Renk Geçişli Yazı Nasıl Yazılır? Adobe Photoshop Renk Geçişli Yazı Yazma Efekti Kısayolu

Photoshop renk geçişli yazı nasıl yazılır, photoshop programı kullanıcısının aklına takılan bir sorudur. Bu tür programlarda ihtiyaç duyulan ve henüz öğrenilmemiş konular, internet üzerinden araştırıldığında sonuca kolay bir şekilde varılır. Bu nedenle Photoshop yazıda renk geçişi nasıl yapılır sorusunun yanıtını bilmek isteyen ve araştıranlar; Photoshop renk geçişli yazı yazma aracı, Adobe Photoshop renk geçişli yazı yazma efekti kısayolu nedir sorularının yanıtlarını bu yazımızda bulabilirler.

Photoshop Renk Geçişli Yazı Nasıl Yazılır?

Photoshop programlarının pek çok farklı özelliği bulunur. Bunlardan bir tanesi de renkli yazı geçişi yapmaktır. Bu yazı geçişi şu yolları takip edilerek yapılır:

Öncelikle "File > New" adımlarını kullanarak yeni sayfa açın.

Dilediğiniz metni boş sayfaya yazın.

"Layers > Metin" alanına gelin.

Sağ tıklayın ve "Blending Options" sekmesine tıklayın.

Sol menüde bulunan "Gradient Overlay" kutusunu onaylayın.

"Gradient" renk skalasına tıklayın.

Açılan pencerede bulunan renk çubuğuna tıklayın.

Altta bulunan "Color" adlı renk kutusuna tıklayın.

Açılan pencereye kullanmak istediğiniz renk tonunu girin.

Daha sonra "OK" adlı butona tıklayın ve işlemi tamamlayın.

Renk geçişli yazınız hazır olacaktır.

Adobe Photoshop Renk Geçişli Yazı Yazma Efekti Kısayolu

Adobe photoshop programı içerisinde renk geçişli yazı yazmak için yukarıda verilen adımlar kullanılmaktadır. Bu programda renk geçişli yazı yazma efekti kısayolu bulunmamaktadır.