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Giriş Tarihi: 30.11.2022 14:03 Son Güncelleme: 30.11.2022 14:03

Photoshop Soldurma Nasıl Yapılır? Adobe Photoshop Renk Soldurma ve Yakma Aracı

Photoshop soldurma nasıl yapılır, pek çok Adobe photoshop kullanıcısının bir zamanlar araştırdığı bir soru olarak karşımıza çıkar. Photoshop programını yeni kullananların Photoshop renk soldurma ayarını nasıl yapacağını öğrenebilmesi için bunu araştırması gerekir. Bu yazımızda Adobe Photoshop soldurma nasıl yapılır, Photoshop fotoğraf soldurma kısayol nedir ve Adobe Photoshop renk soldurma ve yakma aracı nasıl kullanılır sorularının yanıtlarını derledik.

Photoshop Soldurma Nasıl Yapılır? Adobe Photoshop Renk Soldurma ve Yakma Aracı

Photoshop soldurma nasıl yapılır sorusu, genellike photoshop programını kullanmaya yeni başlayan kişilerin yanıtını aradığı bir sorudur. Bir program kullanılmaya başlandığı zaman her türlü kısayolu bilmek mümkün değildir bu nedenle bu tarz araştırmalar sayesinde kullanıcılar yapacakları işleri öğreme imkanı bulurlar. Adobe Photoshop soldurma nasıl yapılır, Photoshop fotoğraf soldurma kısayol nedir, Adobe Photoshop soldurma aracı nasıl kullanılır gibi sorular bu bağlamda ortaya çıkar.

Photoshop Soldurma Nasıl Yapılır?

Adobe photoshop programında karşımıza çıkan soldurma ve yakma aracı, pozlamayı belirli alanlara yönlendiren geleneksel fotoğrafçılık tekniğini temel almıştır. Fotoğrafçılar baskılarında bulunan bir alanı soluklaştırmak için arkasından ışık tutarlar, koyulaştırmak için ise pozlamayı arttırırlar. Soluklaştırma ve yakma aracı ile bir alanın üzerinden ne kadar çok geçilirse o alan o kadar soluklaşır ya da koyulaşır. Soldurma yapmak için gerekli adımlar şu şekildedir:

  • Araç çubuğundan "Soldurma" aracına tıklanır.

  • Araç seçenekleri sekmesinde soldurma için fırça boyunu ve sertliği seçilir.

  • Araç seçenekleri içerisinde soldurma ayarları için üç nokta simgesine dokunulur.

  • Soldurma ayarları paneli içerisinde "Aralık" menüsünden aralığı değiştirmek mümkündür.

  • Gölgeler: Koyu alanları değiştirir.

  • Orta Tonlar: Gri tonlarının orta aralığını değiştirir.

  • Açık Tonlar: Açık alanalrı değiştirir.

Fırça darbelerinin yuvarlaklığı ve dönüş açısı ayarları için "Yuvarlaklık" ve "Açı" sekmeleri kullanılabilir.

"Boyut için baskı kullan" ögesini etkinleştirebilmek için uygulanan fırça basıncına göre fırçanın çapını değiştirir. Varsayılan olarak kapalı olduğundan bu özellik açılabilir.

"Tonları Koru" ögesinin etkinleştirilmesi gölgelerdeki ve açık tonlardaki kırpmayı minimuma indirir ve renklerin ton değiştirmesini öneler. Varsayılan olarak açık olduğundan istenmeyen bir özellikse kapatılması gerekir.

  • Soldurmak istenilen alanın üzeri boyanır. Ne kadar çok boyanırsa alan o kadar çok soluklaşır.

Adobe Photoshop Renk Soldurma ve Yakma Aracı

Adobe photoshop programında yer alan renk soldurma aracı renklerin soluklaştırılmasının istenildiği alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir araçtır. Kullanımı oldukça basit ve anlaşılırdır. Soldurma aracına tıklanılır ve istenilen bölgeler boyanarak soldurulur.

Diğer bir araç olan yakma aracı ise renklerin koyulaşmasını sağlamak için kullanılan bir araçtır. Bu araç da soldurma aracının kullanıldığı gibi kullanılır.

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Photoshop Soldurma Nasıl Yapılır? Adobe Photoshop Renk Soldurma ve Yakma Aracı
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