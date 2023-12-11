Haberler Yaşam Haberleri Piercing ve küpeler deride depreme neden oluyor
Giriş Tarihi: 12.12.2023

Piercing ve küpeler deride depreme neden oluyor

DIŞ HABERLER
Piercing ve küpeler deride depreme neden oluyor
Piercing ve küpeler insan cildinde yaşayan trilyonlarca mikroorganizma üzerinde değişime neden oluyor. Independent'te yer alan habere göre uzmanlar, piercing ve küpe gibi uygulamalarla cildi delerek metal bir nesne sokmanın mikrobiyomda önemli bir değişim yarattığını söylüyor. Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden bir ekip, bir dövme salonuyla işbirliği yaparak kulaklarını deldiren 28 gönüllüden deri örnekleri topladı. Mikrobiyom çeşitliliğinin vücudun başka yerlerinde sabit kalırken piercing bölgesinde önemli ölçüde arttığı belirlendi. Analize göre bakteriler, ökaryotlar ve cildi evi olarak gören diğer mikroskobik canlılar açısından bir piercing veya küpe, devasa bir deprem veya meteor çarpması gibi felaket niteliğinde. Ayrıca, zaman geçtikçe bölgede iki bakteri türü baskın hale geliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Siyonist lobi üniversitelere savaş açtı! ABD'li ünlü yahudi profesör isyan etti: Kirli paranızı alın ve defolun!
SON DAKİKA: AK Parti, Faruk Koca'yı ihraç istemiyle disipline sevk etti
Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi resmen açıklandı! Tüm maçlar süresiz olarak ertelendi...
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: Benden para istediler vermedim!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Yığılca'yı "yobazlıkla" itham etti
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e saldırıya kınama
Yandaş İsmail Küçükkaya bile isyan etti! CHP’ye aday tepkisi: Kulağımıza geliyor...
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: 13 hedef imha edildi
SON DAKİKA | Halil Umut Meler'e saldırı olayına ilişkin soruşturma başlatıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Piercing ve küpeler deride depreme neden oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA