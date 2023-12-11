Piercing ve küpeler deride depreme neden oluyor

Piercing ve küpeler insan cildinde yaşayan trilyonlarca mikroorganizma üzerinde değişime neden oluyor. Independent'te yer alan habere göre uzmanlar, piercing ve küpe gibi uygulamalarla cildi delerek metal bir nesne sokmanın mikrobiyomda önemli bir değişim yarattığını söylüyor. Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden bir ekip, bir dövme salonuyla işbirliği yaparak kulaklarını deldiren 28 gönüllüden deri örnekleri topladı. Mikrobiyom çeşitliliğinin vücudun başka yerlerinde sabit kalırken piercing bölgesinde önemli ölçüde arttığı belirlendi. Analize göre bakteriler, ökaryotlar ve cildi evi olarak gören diğer mikroskobik canlılar açısından bir piercing veya küpe, devasa bir deprem veya meteor çarpması gibi felaket niteliğinde. Ayrıca, zaman geçtikçe bölgede iki bakteri türü baskın hale geliyor.