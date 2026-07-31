Pınar Damar davasında karar kesinleşti! Yargıtay cezayı onadı: Katil enişteye ceza indirimi yok!

Bağcılar'da 18 Temmuz 2022 tarihinde hakkında kayıp başvurusu yapılan Pınar Damar'ın (32) cesedi, boş bir arazide bulundu. Cinayet şüphelisinin, arama çalışmalarına da katılan Damar'ın eniştesi Metin Aydın olduğu ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu raporunda, Pınar Damar'a cinsel saldırıda bulunulduğu ve boğularak öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Metin Aydın, tutuklanıp, hakkında dava açıldı.
Pınar Damar
Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 21 Mart 2024'teki karar duruşmasında sanık Metin Aydın, 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezada indirim uygulamadı. Yerel mahkemenin kararının ardından dosya istinaf incelemesi için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak onadı. Ardından dosya itiraz üzerine Yargıtay'a gönderildi.
'TASARLAMANIN KOŞULLARI YOK'
Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan ve dosya kapsamına göre yeterli olduğu anlaşılan delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterildiği; vicdani kanaatin dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eksik inceleme bulunmadığı belirtti.
KARAR ONANDI
Kararda, nitelikli kasten öldürme ve nitelikli cinsel saldırı eylemlerinin sanık tarafından gerçekleştirildiği, sanığın öldürme kararını ne zaman aldığının ve belli bir hazırlıkla eylemlerini gerçekleştirdiğinin kesin olarak saptanamadığı, oluşan şüpheli durumun sanık aleyhine yorumlanamayacağı, bu itibarla tasarlamanın koşullarının bulunmadığı, sanığın eylemlerine uyan suç vasıflarının doğru belirlendiği, haksız tahrik koşulları bulunmadığı, takdiri indirim mahkemenin takdir yetkisi kapsamında, yasal, yerinde ve yeterli gerekçelerle uygulanmadığı ifade edildi.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin kararında yapılan inceleme sonucunda hukuka aykırılık görülmediği belirtilerek, temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükümlerin onanmasına karar verildi.