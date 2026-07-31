Pınar Damar davasında karar kesinleşti! Yargıtay cezayı onadı: Katil enişteye ceza indirimi yok!

'TASARLAMANIN KOŞULLARI YOK'

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan ve dosya kapsamına göre yeterli olduğu anlaşılan delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterildiği; vicdani kanaatin dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eksik inceleme bulunmadığı belirtti.