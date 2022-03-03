Vahşice katledilen Pınar’ın davasında flaş gelişme! Katil zanlısının kardeşine dava açıldı

KATİL ZANLSININ KARDEŞİ TUTUKLANDIKTAN SONRA GÜLTEKİN'İN BABASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Mertcan Avcı'nın tutuklanmasından sonra Pınar'ın acılı babası Sıddık Gültekin, "Avukatımız Rezan Epözdemir, olmasaydı bu cinayetin üstü örtülecekti. Sadece Cemal Metin Avcı tutuklanacak ve dosyanın üstü örtülecekti. Rezan bey bu şikayeti yapmasaydı; Mertcan Avcı tutuklanmayacaktı. Kızım öldüğünden beri hiçbir gece uyuyamadım. İlk kez bugün biraz rahat uyuyacağımı sanıyorum. Allah Rezan beyden razı olsun" diye konuşmuştu.