Vahşice katledilen Pınar’ın davasında flaş gelişme! Katil zanlısının kardeşine dava açıldı

Muğla'da boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir davanın 10'uncu duruşmasında katil zanlısı Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında, müşterek fail, eylem üzerinde ortak hakimiyeti ve cinayete iştirak ettiği iddiasıyla, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı. Suç duyurusunun ardından Mertcan Avcı, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR
Cinayete iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı hakkında, Pınar Gültekin'i canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
KATİL ZANLSININ KARDEŞİ TUTUKLANDIKTAN SONRA GÜLTEKİN'İN BABASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Mertcan Avcı'nın tutuklanmasından sonra Pınar'ın acılı babası Sıddık Gültekin, "Avukatımız Rezan Epözdemir, olmasaydı bu cinayetin üstü örtülecekti. Sadece Cemal Metin Avcı tutuklanacak ve dosyanın üstü örtülecekti. Rezan bey bu şikayeti yapmasaydı; Mertcan Avcı tutuklanmayacaktı. Kızım öldüğünden beri hiçbir gece uyuyamadım. İlk kez bugün biraz rahat uyuyacağımı sanıyorum. Allah Rezan beyden razı olsun" diye konuşmuştu.