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Giriş Tarihi: 14.3.2022 20:29

Pınar Gültekin davasında flaş! Mertcan Avcı tahliye edildi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Pınar Gültekin davasında flaş! Mertcan Avcı tahliye edildi

Muğla’da boğulduktan sonra, cesedi varilde yakılarak öldürülen Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’nın yargılandığı davada yeni gelişme. Cinayete iştirak ettiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen ve tutuklu bulunan katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi.

Muğla'da boğulduktan sonra, cesedi varilde yakılarak öldürülen Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Cinayete iştirak ettiği iddiasıyla tutuklanan katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı hakkında, Pınar Gültekin'i canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

MAHKEME İDDİANAMEYİ İADE ETMİŞTİ
Dosya birleştirme talebiyle Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iddianame tanzim edilmişti. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheli Mertcan Avcı hakkında Pınar Gültekin'e yönelik 'Canavarca Hisle veya Eziyet çektirerek Öldürmeye İştirak' suçundan tanzim edilen iddianamesini kabul etmemişti. Mahkeme, Pınar Gültekin'in ölüm zamanın tam olarak tespit edilemediği için iddianameyi iade etmişti.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KARARA İTİRAZ ETMİŞTİ
Adli Tıp Raporuna göre Pınar Gültekin'in dokularının tamamı yandığı için ölüm zamanı tespit edilememişti. Bu yüzden ölüm sebebi olarak Gültekin'in yaşarken diri diri yakılmasını gerekçe gösteren Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemenin iade kararına itiraz etmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı, Mertcan Avcı'nın cinayet saatine yakın zamanda olay yerinde bulunduğu ve eylem üzerinde ortak hakimiyeti olduğunu itiraza gerekçe olarak göstermişti.

İTİRAZ KABUL EDİLMİŞTİ
Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını kabul etmişti. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin, iade kararını kaldırmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

Cinayete iştirak ettiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen ve tutuklu bulunan katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı'nın mevcut delil durumu, aynı delil durumu ile sanığın tutuklanma taleplerinin reddedilmesi, kaçma şüphesinin olmaması, adli kontrol tedbirlerine uyması nedeniyle itiraz yolu açık olmak üzere tahliye edildi. Duruşma 11 Nisan saat 14.00' de görülecek.

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Pınar Gültekin davasında flaş! Mertcan Avcı tahliye edildi
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