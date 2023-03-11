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Giriş Tarihi: 12.3.2023

Pınar Gültekin’in babası Sabah’a konuştu: Artık rahat uyuyacağım

Pınar Gültekin’in katiline verilen ağırlaştırılmış müebbet ceza, baba Sıddık Gültekin’i mutlu etti: Adalet yerini buldu. Mücadelem tüm kadınlar içindi

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Pınar Gültekin’in babası Sabah’a konuştu: Artık rahat uyuyacağım
Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin (27) davasında karar önceki gün çıktı. 23 yıl hapis cezası bozularak tekrar görülen davada Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapis, kardeşi ise 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası acılı baba Sıddık Gültekin SABAH'a konuştu:



3 yıldır gerçekten büyük bir mücadele verdik. Benim kızım diri diri yakıldı. İşkence çekerek öldü. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi maalesef delillere inanmadı, caniye inandı. Ödül gibi bir ceza vermişti. Biz bunu kabul etmedik. Adalet dedik. Sonuna kadar adalet dedik. Geç de olsa adalet tecelli etti.
Avukatımız Rezan Epözdemir'e teşekkür ediyorum. Yoksa bu cani ödül gibi bir ceza alacaktı. Belki bir suç daha işleyecekti. Buna verilen ceza emsal karar olmalı. Bir süre önce yine Muğla'da kocası bir kadını benzinle diri diri yakarak öldürdü. Eğer Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi emsal bir karar verseydi, o kadın yaşıyor olacaktı. Benim mücadelem Pınar Gültekin'den ziyade bütün kadınlar içindi. Bundan sonra bir kadın, bir kız öldürülmesin. Artık rahat uyuyacağım. Benim kızım cennete gitti. Ama bu cani hem bu dünyada hem öbür dünyada azap çekecek.



CİDDİ MÜCADELE VERDİK
Avukat Rezan Epözdemir, "2.5 yıldır, yaklaşık 15 duruşmadır ciddi bir mücadele verdik. Şükürler olsun Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Haksız tahrik indirimi kaldırıldı" dedi.

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Pınar Gültekin’in babası Sabah’a konuştu: Artık rahat uyuyacağım
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