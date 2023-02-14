Pınar’ın istinafa taşınan davasının ilk duruşması görülecek

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin davasında, İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayeti davasının yeniden görülmesine karar vermişti.
İstinaf Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayeti davasını usulden inceledi. İstinaf Mahkemesi'nde görülecek davaya katılma talebinde bulunan veya katılma talebi reddedilen dilekçeleri değerlendirilerek dosyaya eklenmesi istenmişti.
DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Avcı hakkında verilen kararda hukuka aykırı hususların olduğu gerekçesiyle davanın yeniden görülmesine ve duruşma işlemlerine başlanmasına karar vermişti. İstinafa taşınan davanın ilk duruşması 15 Şubat saat 10.00'da görülecek.
NE OLMUŞTU?
Muğla'da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (33) yargılandığı davanın 13'üncü duruşması görüldü. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, katil zanlısı sanık Cemal Metin Avcı Afyon T Tipi Cezaevinden SEGBİS sistemiyle hakim karşısına çıktı.