Ankara'da yaşayan Emrah Apuhan'ı arayan ve kendisini İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Ersin Sel olarak tanıtan dolandırıcı, 'Hakkınızda cinsel tacizden dolayı açılan bir dava var. Eğer belli bir miktarda para gönderirseniz, şikayetimizden vazgeçeriz. Dava düşer' dedi. Bu durumdan şüphelenen Apuhan, Ankara Adliyesi'nde görev yapan Ahmet A. isimli arkadaşını aradı. Ahmet A. da İzmir Barosu'ndan bulduğu İzmirli avukat Ersin Sel'i aradı. Ersin Sel, cinsel tacizden dolayı kimseyi aramadığını söyledi. Ersin Sel, Apuhan'dan arkadaşını arayan sahte avukatın cep telefonu numarasını istedi. Ardından da adını kullanan dolandırıcıyı aradı.Avukat Sel, 20-25 yaşlarındaki erkek dolandırıcıya telefonda "Avukat Ersin Sel" diye hitap etti. Dolandıcı ise "Buyurun" diye yanıtladı. Bunun üzerine avukat Ersin Sel, "Ben de avukat Ersin Sel" deyince dolandırıcı duraklayıp şaşkınlık yaşadı. Ardından suçunu itiraf eden pişkin dolandırıcı avukat Ersin Sel'e, "İsmini iki haftadır kullanıyorum. Senden önce yine bürosu İzmir Karşıyaka'da olan Avukat Ersin Kasırga'nın adını kullandım. Senden sonra da bir başka avukatın adını kullanacağım. Yarın 5 tane müşterim daha var. Onlardan para aldıktan sonra bir daha adını kullanmayacağım. Pedofili hastalarını tuzağa düşürüp cezalandırmak ve bundan ekonomik çıkar elde etmek amacıyla bu işi yapıyorum. Bu işten çok büyük paralar kazanıyorum. İki yılda lüks otomobil parası kazanacağım. Türkiye'deki herkesin özel gizli bilgilerine sahibim. Bir çeşit hacker'ım" dedi.Avukat Sel, şüpheliye 'Bu işten vazgeç' demesine karşın dolandırıcı alay edercesine, "Yaptığım işle övünüyorum. Hiçbir pişmanlık duymuyorum. Bu işi yapmaya devam edeceğim" cevabını verdi. Bunun üzerine Avukat Sel, elindeki tüm delillerle birlikte 'nitelikli dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması' suçlarından şüpheli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.