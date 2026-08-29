Pitbull saldırısında dehşeti yaşadı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde pitbull, 5 çocuk annesi Ayşe Ortan'a ve köpeğine saldırdı. Olayda sağ işaret parmağı kopan Ortan'ın uzvu, parçalandığı için yerine dikilemedi. 19 Ağustos'ta yaşanan olayda köpeğin tasmasız ve ağızlıksız olduğu öğrenildi. Ortan ve kızı, köpeğin sahibi hakkında şikâyetçi oldu. Pitbullun Sibel G.'ye ait olduğu belirlenirken Sibel G., köpeğin olayın ardından kaçtığını iddia etti. Ortan ise köpeğin sahibi tarafından saklandığı yönünde güçlü şüpheleri olduğunu söyledi. Talihsiz kadın, "Yetişmeselerdi ölecektim. Hâlen kayıp olduğu için sokağa çıkamıyorum" dedi.