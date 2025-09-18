Piyade Uzman Çavuş görevi başında kalp krizi geçirerek şehit oldu

Karapınar Atış, Test ve Değerlendirme Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Hüseyin Günay, saat 22.00 sıralarında nizamiye nöbeti görevindeyken kalp krizi geçirdi. Silah arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Günay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur" denildi.

Şehidin Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi 1005 sokaktaki baba evine bayraklar asıldı taziye evi kuruldu. Şehit cenazesi ise ikindi namazını müteakiben Erdemli Ulu camide kılınacak namazın ardından Limonlu Mahallesindeki kabristanlığa defnedilecek. Şehit Hüseyin Günay'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.