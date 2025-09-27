Haberler Yaşam Haberleri PKK’lı teröristlerin kullandığı mağarada patlayıcı maddeler ele geçirildi
Giriş Tarihi: 27.9.2025 04:10

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK’lı teröristler tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen mağarada mekanik fünye, plastik patlayıcı madde, patlayıcı madde ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Yayla mevkiinde Şehit Jandarma Er Emrah Göçer operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen mağara içerisinde çeşitli miktarlarda mekanik fünye, plastik patlayıcı madde, patlayıcı madde ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı malzemelere el koyarak, konuya ilişkin soruşturma başlattı.

