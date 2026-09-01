Plajda otururken boğuldu

İstanbul
'un Arnavutköy
ilçesine bağlı Karaburun Sahili'nde ilginç bir boğulma vakası yaşandı. Başakşehir
'de yaşayan 58 yaşındaki Nurettin Çırak, önceki gün akşam saatlerinde 2 arkadaşıyla birlikte Arnavutköy'de bulunan Karaburun Sahiline geldi. Çırak ve arkadaşları sahilde birlikte kıyıda vakit geçirmeye başladı. Bir süre sonra sırtı denize dönük şekilde kıyıda oturan Çırak'a dalga vurdu. Dalganın etkisiyle denize sürüklenen adam, kısa sürede dalgaların arasında kaldı. Bir anda gözden kaybolan Çırak'ın denizde sürüklendiğini fark eden Suriye uyruklu 2 genç denize girerek Çırak'ı sudan çıkardı. Sudan çıktığında bilinci kapalı olduğu görülen Çırak, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör