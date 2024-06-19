Plajlar doldu taştı jandarma dronla uyardı

Tekirdağ ve Edirne'de Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Şarköy, Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerindeki sahillerde turistlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi. Tekirdağ'ın İstanbul'a sınır turistik Marmaraereğlisi ilçesi de Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Nüfusu 25 bin 878 olan ilçeye İstanbul başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelenlerle birlikte 150 bini geçti. Tatilcilerin 38 kilometrelik sahili denize girmek için doldurmaları üzerine İlçe Kaymakamlığı ve Jandarma Komutanlığı ekipleri olumsuzlukların önüne geçmek için devreye girdi. Jandarma ekipleri, sahilleri dolduran vatandaşları havadan dronla yaptığı anonslarla, boğulmaya ve hırsızlık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.