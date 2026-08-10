Plajlar halkın olacak

Plajlarda ve kıyı şeridinde vatandaşları rahatlatacak bir yönetmelik değişikliği daha Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Emlak Genel Müdürlüğünce hazine taşınmazlarının idaresi hakkındaki yönetmelik değişikliği kapsamında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygun görülecek kıyı şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, denetim ve temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin çalışmalar, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra artık bakanlığın ilgili birimleri tarafından da üstlenilebilecek.

DÜZEN SAĞLANACAK

Bu kapsamda bakanlığın ilgili kurum, kuruluş ve iştiraklerine bu alanlar protokol ile kiraya verilebilecek. Tartışmaların odağındaki noktalarda böylelikle artık devlet eliyle çözüm üretilmesinin önü açılmış olacak. Yapılan düzenleme ile kıyıların anayasada yer aldığı şekilde halkın ortak kullanımına açık ve kamu yararına kullanılmasının sağlanması, bu alanların daha planlı hale gelmesi, belediyeler ile protokol düzenlenemeyen alanlarda meydana gelen işgallerin ve bu işgaller nedeniyle oluşan tahribatların önlenmesi amaçlanıyor.

İHTİYAÇLARI DEVLET GİDERECEK

Bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımlarının azaltılması sağlanacak. Kıyı şeridinde kanuni boşluktan faydalanarak inşa edilen kaçak yapılar ve hukuksuz ticari faaliyetlere son verilecek.