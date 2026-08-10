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Giriş Tarihi: 10.08.2026

Plajlar halkın olacak

Plajlarda usulsüz işgallere ve amaç dışı kullanıma neşter vuracak yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi. Kanuni boşluktan doğan işgaller tarihe karışacak

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Plajlar halkın olacak
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Plajlarda ve kıyı şeridinde vatandaşları rahatlatacak bir yönetmelik değişikliği daha Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Emlak Genel Müdürlüğünce hazine taşınmazlarının idaresi hakkındaki yönetmelik değişikliği kapsamında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygun görülecek kıyı şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, denetim ve temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin çalışmalar, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra artık bakanlığın ilgili birimleri tarafından da üstlenilebilecek.

DÜZEN SAĞLANACAK
Bu kapsamda bakanlığın ilgili kurum, kuruluş ve iştiraklerine bu alanlar protokol ile kiraya verilebilecek. Tartışmaların odağındaki noktalarda böylelikle artık devlet eliyle çözüm üretilmesinin önü açılmış olacak. Yapılan düzenleme ile kıyıların anayasada yer aldığı şekilde halkın ortak kullanımına açık ve kamu yararına kullanılmasının sağlanması, bu alanların daha planlı hale gelmesi, belediyeler ile protokol düzenlenemeyen alanlarda meydana gelen işgallerin ve bu işgaller nedeniyle oluşan tahribatların önlenmesi amaçlanıyor.

İHTİYAÇLARI DEVLET GİDERECEK
Bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımlarının azaltılması sağlanacak. Kıyı şeridinde kanuni boşluktan faydalanarak inşa edilen kaçak yapılar ve hukuksuz ticari faaliyetlere son verilecek.

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#RESMİ GAZETE #ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

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