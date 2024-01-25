Plaka Düştü ve Kayboldu Ne Yapmalıyım? Kaybolan, Çalınan, Düşen Plaka Nasıl Yenilenir, Cezası Var Mı?

Plakanın düşüp kaybolması durumunda öncelikle plakanın yeniden nasıl takılabileceğini öğrenmek gerekmektedir. Bilindiği üzere olası hırsızlık vakalarında da araçların bulunmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri araçlarda yer alan plakalardır. Bu nedenle olası bir plaka kaybı durumunda hızlıca plaka düştü ve kayboldu ne yapmalıyım? Kaybolan, çalınan, düşen plaka nasıl yenilenir ve cezası var mı? konularında harekete geçilmelidir.

Plaka Düştü ve Kayboldu Ne Yapmalıyım?

Plaka düşüp kaybolduğunda mutlaka konu hakkında hızlıca çözüm üretilmelidir. Plaka konusu, trafik güvenliği ve genel asayiş açısından son derece önemlidir. Bu nedenle konu geçiştirilmeden ilgili kuruma başvuru yapmak gerekir.

Eğer plaka kayboldu ve araç sahibi hiçbir aksiyon almadan aynı şekilde aracını kullanmaya devam ettiyse, kişiye memurlar tarafından çalıntı ya da kayıp plakayı bildirmeme cezası uygulanabilir.

Kaybolan, Çalınan, Düşen Plaka Nasıl Yenilenir?

Plaka düştüğünde ve kaybolduğunda plaka mutlaka yenilenmelidir. Bunun için aşağıdaki adımlar sırayla takip edilebilir.

Plaka düştüğünde plakanın nerede düştüğü ya da nerede unutulabileceği düşünülmeli ve şüpheli yerler kontrol edilmelidir. Eğer plaka ortada yoksa en yakın Trafik Şube Müdürlüğü'ne gitmelidir. Araç ruhsatına sahip olan kişi, Şubede plakanın kaybolduğunu beyan ederek bir kayıp ilanı oluşturmalıdır. Bu sayede artık plakanın kayboldu resmi kayıtlara geçmiş olacaktır. Trafik Şube Müdürlüğü'nün yönlendirmesiyle notere gidilmeli ve noterde de plakanın durumu beyan edilmelidir. Bu işlemlerin ardından noter, ruhsat sahibi kişiye plaka basım kâğıdı verecektir. Noterden onaylanmış plaka basım kâğıdı ile yine en yakın Şoförler Odası'na gidilmeli ve buradan yeni plaka çıkarttırılmalıdır.

Düşen Plakanın Cezası Var mı?

Plaka düştüğü ve gerekli birimlere haber verilmediği taktirde bunun bir cezası vardır.

Araç sahibi plakasız şekilde trafiğe çıkarsa kendisine "aracı plakasız kullanma" suçundan 8.167 TL ceza uygulanır. Ayrıca araç, plakası takılana kadar trafikten men edilecektir.