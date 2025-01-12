’Plakalara iyi bakın, belki bulursunuz’ paylaşımından 3 gün sonra yakalandı

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 ay önce cezaevinden firar eden, ve çok sayıda suç kaydı bulunan Oğulcan Şahin'in yakalanması için çalışma başlattı. Firari şüphelinin kullandığı otomobili tespit eden polis, aracın olduğu yere belirledi. Bölgede araştırma yapan ekipler, otomobili durdurdu ancak Şahin'in içinde olmadığı tespit edildi.

Oğulcan Şahin, polisin durdurup, kendini bulamadığı otomobilin önünde çektirdiği fotoğrafı, 'Plakalara iyi bakın. Belki bulursunuz' notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı belirlenen Oğulcan Şahin'in sevgilisini de takibe alan polis, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis, kapıyı kırıp içeri girdi. Paylaşımından 3 gün sonra karşısında polisi karşısında gören ve "Sizi beklemiyordum" diyen Şahin, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Evde kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca ile 35 mermi, çelik yelek, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Şahin cezaevine konuldu.