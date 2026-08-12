Haberler Yaşam Haberleri Plakasız ve kasksız scooter sürücüsüne 51 bin TL ceza: 'İşimi elimden aldın, sana çok dua edeceğim!'
Giriş Tarihi: 12.08.2026 10:26

Plakasız ve kasksız scooter sürücüsüne 51 bin TL ceza: "İşimi elimden aldın, sana çok dua edeceğim!"

Eskişehir'de plakasız ve kasksız scooter kullanan sürücüye 51 bin 219 TL idari para cezası uygulanırken, aday sürücü belgesi iptal edildi. Sürücü, ceza kesen polise, "İşimi elimden aldın, ben sana çok dua edeceğim merak etme" dedi.

İHA Yaşam
Plakasız ve kasksız scooter sürücüsüne 51 bin TL ceza: İşimi elimden aldın, sana çok dua edeceğim!
  • ABONE OL

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde denetim gerçekleştirdi.

SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Denetimler sırasında kasksız ve plakasız olarak kullanılan bir scooter durduruldu. Yapılan kontrollerin ardından sürücü H.U.'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 51 bin 219 TL idari para cezası kesildi. Kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücünün aday sürücü belgesi de iptal edildi.

TRAFİK POLİSİNE TEPKİ GÖSTERDİ

İşlemler sırasında ceza uygulanan sürücü H.U., görevli trafik polisine "İşimi elimden aldın, ben sana çok dua edeceğim merak etme" ifadeleriyle tepki gösterdi

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESKİŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Plakasız ve kasksız scooter sürücüsüne 51 bin TL ceza: "İşimi elimden aldın, sana çok dua edeceğim!"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA