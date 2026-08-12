Plakasız ve kasksız scooter sürücüsüne 51 bin TL ceza: "İşimi elimden aldın, sana çok dua edeceğim!"

SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Denetimler sırasında kasksız ve plakasız olarak kullanılan bir scooter durduruldu. Yapılan kontrollerin ardından sürücü H.U.'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 51 bin 219 TL idari para cezası kesildi. Kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücünün aday sürücü belgesi de iptal edildi.