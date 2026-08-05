Plastik kullanımını azaltmak için topyekûn seferberlik

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan "Plastik Atık Raporu", İstanbul'daki toplantıda kamuoyu ile paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, "Üretim biçimimizi değiştirmez, tüketim alışkanlıklarımızı dönüştürmez ve atıkları kaynağını da azaltmazsak çocuklarımız plastik devralacak. Gelecek nesillere plastik bırakmak istemiyoruz. Biz plastiği attığımızı düşünüyoruz. Oysa plastik bizi hiç terk etmiyor. Plastik kullanımı 460 milyon tona ulaştı, plastik atık miktarı ise 356 milyon ton. Buna rağmen üretilen plastiklerin yalnızca yüzde 9'u geri dönüştürülebiliyor. Bu çok vahim bir durum ve raporumuzun ortaya koyduğu veriler de bu gerçeği ortaya koyuyor. Türkiye'de kişi başına plastik atık üretimi 48 kilo yıl ile dünya ortalamasının ne yazık ki yüzde 44 üzerinde. Bu nedenle Sıfır Atık Vakfı olarak plastik kullanımının azaltılmasıyla alakalı topyekûn bir seferberlik başlattık" ifadelerini kullandı.

PLASTİK ATIK ÇALIŞTAYI

Plastik atık çalıştayı düzenleyeceklerini söyleyen Ağırbaş, "Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi İşbirliği'nde İstanbul'da dünyada ilk defa Sıfır Atık Enstitüsü'nü kurduk. Bu yolda ilk defa öğrencilerini kabul edecek ve dünyanın farklı bölgelerinden gençler, akademisyenler İstanbul'a Sıfır Atık bağlılığında yüksek lisans doktora ve akademik araştırmalar için gelecek. İyi yönetilen atık ekonomik değerdir. Kötü yönetilen atık ise çevresel felakettir. Atıkları yönetemeyen bir dünya karbonu da yönetemez ve unutmayalım plastik yalnızca geri dönüştürülmesi gereken bir atık değildir. Özellikle azaltılması gereken bir alışkanlıktır. En değerli geri dönüşüm hiç oluşmamış atıktır. Bugün vereceğimiz kararlar çocuklarımızın yarın yüzeceği denizleri, içeceği suyu ve soluyacağı havayı belirleyecek. 31 Ağustos-1 Eylül arasında İstanbul'da atık çalıştayını düzenleyeceğiz. Bu çalıştayda önümüzdeki 5, 10, 15 ve 30 yıllık planları tartışacağız" diye konuştu.

ÇALIŞMALARI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

Plastik atık raporunun toplantısında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül ise "Sıfır atık meselesi, çevre meselesi de sadece milli güvenlik değil, ünyanın en önemli sorunlarından bir tanesidir. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin koyduğu vizyon, Türkiye'de dünyaya yaradı. Dolayısıydla da İstanbul'umuz Türkiye'mizin, ülkemizin dünyaya açılan kapısıdır. En iyi örneklerin ortaya konulduğu, takip edilen, bu anlamda iyi örneklerin başka yerlerde de uygulandığı bir şehir. Sıfır Atık Vakfımızla birlikte bu çalışmalara olabildiğince en kılcal damarlara kadar yaymak istiyoruz" dedi.