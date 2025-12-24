Platonik aşk dehşetinde 2 can aldı! Sanığa 2 müebbet ve 39 yıl hapis

Eren Uzuner, 4 Ekim 2024 günü, çalıştığı mağazada tanıştığı Fatma Özdemir'i, iş yeri yakınında arkadaşı Barkın Perçin ile birlikte otururken gördü.
İKİ KİŞİYE DE ATEŞ ETTİ
Üzerinde taşıdığı silahla çay ocağının önüne gelen Uzuner, her iki kişiye de ateş etti. Ardından mağazaya dönerek burada da iki mesai arkadaşını ve daha sonra bir polisi yaralayarak kaçtı. Özdemir ve Perçin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.
AİLE GÖZYAŞLARI İÇİNDE ADALET İSTEDİ
Duruşmada söz alan Fatma Özdemir'in babası Kemal Özdemir ise gözyaşları içinde sanığın en ağır cezayı almasını isteyerek, "Ben evladımı ne zorluklarla büyüttüm, ne acılar yaşadım" dedi.
39 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme heyeti, Eren Uzuner'i 2 kez müebbet hapis (birisi ağırlaştırılmış olmak üzere) ve yaraladığı 3 kişi için toplam 39 yıl hapis cezasına çarptırdı.