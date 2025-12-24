Platonik aşk dehşetinde 2 can aldı! Sanığa 2 müebbet ve 39 yıl hapis

İKİ KİŞİYE DE ATEŞ ETTİ

Üzerinde taşıdığı silahla çay ocağının önüne gelen Uzuner, her iki kişiye de ateş etti. Ardından mağazaya dönerek burada da iki mesai arkadaşını ve daha sonra bir polisi yaralayarak kaçtı. Özdemir ve Perçin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.