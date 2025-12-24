Haberler Yaşam Haberleri Platonik aşk dehşetinde 2 can aldı! Sanığa 2 müebbet ve 39 yıl hapis
Giriş Tarihi: 24.12.2025 23:20 Son Güncelleme: 24.12.2025 23:41

Platonik aşk dehşetinde 2 can aldı! Sanığa 2 müebbet ve 39 yıl hapis

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde platonik aşk beslediği Fatma Özdemir (27) ile onun arkadaşı Barkın Perçin’i (34) tabancayla vurarak öldüren ve biri polis toplam 3 kişiyi de yaralayan Eren Uzuner (35), çıkarıldığı mahkemede biri ağırlaştırılmış olmak üzere 2 kez müebbet hapis ve 39 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ Yaşam
Platonik aşk dehşetinde 2 can aldı! Sanığa 2 müebbet ve 39 yıl hapis
  • ABONE OL

Eren Uzuner, 4 Ekim 2024 günü, çalıştığı mağazada tanıştığı Fatma Özdemir'i, iş yeri yakınında arkadaşı Barkın Perçin ile birlikte otururken gördü.

İKİ KİŞİYE DE ATEŞ ETTİ

Üzerinde taşıdığı silahla çay ocağının önüne gelen Uzuner, her iki kişiye de ateş etti. Ardından mağazaya dönerek burada da iki mesai arkadaşını ve daha sonra bir polisi yaralayarak kaçtı. Özdemir ve Perçin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

SANIKTAN AKILALMAZ SAVUNMA

Karar duruşmasına SEGBİS ile katılan Uzuner, kendisine "Yapay zeka ile zihinsel müdahalede bulunulduğunu" öne sürerek, "duygularımla oynadılar, isyanımı şarkıcılara sattılar" şeklinde akıl almaz savunmalarda bulundu.

AİLE GÖZYAŞLARI İÇİNDE ADALET İSTEDİ

Duruşmada söz alan Fatma Özdemir'in babası Kemal Özdemir ise gözyaşları içinde sanığın en ağır cezayı almasını isteyerek, "Ben evladımı ne zorluklarla büyüttüm, ne acılar yaşadım" dedi.

39 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, Eren Uzuner'i 2 kez müebbet hapis (birisi ağırlaştırılmış olmak üzere) ve yaraladığı 3 kişi için toplam 39 yıl hapis cezasına çarptırdı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Platonik aşk dehşetinde 2 can aldı! Sanığa 2 müebbet ve 39 yıl hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz