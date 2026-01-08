PlayStation 6 sızıntıları: 8K oyun devri resmen başlıyor mu? İşte beklenen çıkış tarihi ve muhtemel fiyatı

Sony, yeni çıkaracağı oyun konsolu PlayStation 6 ile çıtayı çok daha yukarı çıkarmayı hedefliyor. 8K çözünürlük desteği, güçlü donanım özellikleri ve gelişmiş grafik teknolojileriyle gelmesi beklenen PS6, yeni nesil oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak. Sızıntılara göre konsolun, PS5'e kıyasla çok daha yüksek performans sunması planlanıyor. İşte PlayStation 6'nın beklenen çıkış tarihi ve muhtemel fiyatına dair tüm detaylar…
PlayStation 6'nın beklenen özellikleri
Yeni nesil AMD işlemci: PS6'nın, PS5'e kıyasla çok daha güçlü bir CPU ve GPU'ya sahip özel AMD çip ile gelmesi bekleniyor.
8K çözünürlük desteği: Yeni konsolun 8K çözünürlük desteği sunacağı, 4K'da ise çok daha yüksek kare hızları sağlayacağı konuşuluyor.
Gelişmiş grafik teknolojileri: Ray tracing ve yapay zekâ destekli grafik iyileştirmeleriyle daha gerçekçi oyun deneyimi hedefleniyor.