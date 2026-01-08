PlayStation 6 sızıntıları: 8K oyun devri resmen başlıyor mu? İşte beklenen çıkış tarihi ve muhtemel fiyatı

Sony, yeni çıkaracağı oyun konsolu PlayStation 6 ile çıtayı çok daha yukarı çıkarmayı hedefliyor. 8K çözünürlük desteği, güçlü donanım özellikleri ve gelişmiş grafik teknolojileriyle gelmesi beklenen PS6, yeni nesil oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak. Sızıntılara göre konsolun, PS5'e kıyasla çok daha yüksek performans sunması planlanıyor. İşte PlayStation 6'nın beklenen çıkış tarihi ve muhtemel fiyatına dair tüm detaylar…