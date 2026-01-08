Haberler Yaşam Haberleri PlayStation 6 sızıntıları: 8K oyun devri resmen başlıyor mu? İşte beklenen çıkış tarihi ve muhtemel fiyatı
Sony’nin sıradaki konsolu PlayStation 6, konsol severler tarafından heyecanla bekleniyor. Son gelen sızıntılar doğrultusunda yeni oyun konsolunun PS5’ten kat be kat güçlü olacağı belirtildi. Ayrıca PlayStation 6 8K çözünürlük desteğine de sahip olacak. İşte PS6 beklenen çıkış tarihi ve muhtemel fiyatı…

Sony, yeni çıkaracağı oyun konsolu PlayStation 6 ile çıtayı çok daha yukarı çıkarmayı hedefliyor. 8K çözünürlük desteği, güçlü donanım özellikleri ve gelişmiş grafik teknolojileriyle gelmesi beklenen PS6, yeni nesil oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak. Sızıntılara göre konsolun, PS5'e kıyasla çok daha yüksek performans sunması planlanıyor. İşte PlayStation 6'nın beklenen çıkış tarihi ve muhtemel fiyatına dair tüm detaylar…

PlayStation 6'nın beklenen özellikleri

Yeni nesil AMD işlemci: PS6'nın, PS5'e kıyasla çok daha güçlü bir CPU ve GPU'ya sahip özel AMD çip ile gelmesi bekleniyor.

8K çözünürlük desteği: Yeni konsolun 8K çözünürlük desteği sunacağı, 4K'da ise çok daha yüksek kare hızları sağlayacağı konuşuluyor.

Gelişmiş grafik teknolojileri: Ray tracing ve yapay zekâ destekli grafik iyileştirmeleriyle daha gerçekçi oyun deneyimi hedefleniyor.

Daha hızlı depolama: Yükleme sürelerini minimuma indirecek yüksek hızlı SSD ve artırılmış depolama kapasitesi öne çıkıyor.

Geriye dönük uyumluluk: PS4 ve PS5 oyunlarının PS6'da da oynanabilmesi beklenen özellikler arasında yer alıyor.

