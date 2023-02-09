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Giriş Tarihi: 9.2.2023 16:10 Son Güncelleme: 9.2.2023 16:27

Podolski’den deprem bölgesine yardım

Bir dönem Süper Lig’de Galatasaray ve Antalyaspor forması giyen Alman futbol yıldızı Lukas Podolski, yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye’ye destek için harekete geçti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Podolski’den deprem bölgesine yardım

Polonya ekiplerinden Górnik Zabrze forması giyen 37 yaşındaki futbolcu, 22 şubesi bulunan döner restoranlarının bir günlük cirosunu depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild'e yaşanan felaketle ilgili olarak konuşan yıldız futbolcu, "Ailem Türkiye'de çok tatil yapıyor, Bodrum yakınlarında bir mülkümüz var. Ülkeyi seviyoruz, gerçekten yardım etmek istiyoruz. Mümkün olduğu kadar çok insanın bağış yapması için bir sinyal vermek istiyoruz. Bu benim için çok önemli" diye belirtti. Köln'deki ortağı Metin Dağ'ın Gaziantepli olduğunu söyleyen Podolski, "Ayrıca Türkiye'de para topluyoruz. Mont, şapka, atkı, termal battaniye alıyoruz. Bir an önce 2-3 tır hazırlayıp kriz bölgelerine göndermeye çalışıyoruz" dedi.

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Podolski’den deprem bölgesine yardım
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