Polatlı’da operasyon: 7 aranan şahıs yakalandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, haklarında tutuklama ve yakalama kararı bulunan 7 kişiye yönelik sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"GÜVENLİ SOKAKLAR"

Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay'ın "Güvenli Sokaklar" mottosu doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarda, aranan şahısların saklandıkları adresler önceden tespit edildi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, haklarında farklı suçlardan yakalama kararı bulunan R.Y., S.Y., Y.Y., H.A., M.N.A., B.Ç. ve F.H. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. aYakalanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından adli birimlere ve ceza infaz kurumlarına sevk edildiği bildirildi.