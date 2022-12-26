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Giriş Tarihi: 26.12.2022

Polis adaylarına ücretsiz kurs

Polis adaylarına ücretsiz kurs
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü, POMEM sınavları için ücretsiz spor ve özel yetenek kursları açtı. 21 Kasım'da İzmit Atletizm Pistinde başlayan ve 19 Aralık'ta parkur çalışmalarıyla devam eden kursta, 144 kursiyer sınava hazırlanıyor. 3 gruba ayrılan kursiyerleri alanında uzman 4 antrenör birer saat süren eğitimlerle sınavlarda başarılı olmaları için çalıştırıyor. Kurslarda, kondisyon, açmagerme hareketleri, şınav ve mekik egzersizleri yaptırılıyor. Diril ve koordinasyon çalışmaları ile kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları gerçekleştiriliyor.

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Polis adaylarına ücretsiz kurs
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