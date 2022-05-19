Uyuşturucu tacirlerine şok baskın! Polis ağızlarının içine kadar aradı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu operasyonlarının gündüz vakti yapılması yönünde verdiği talimat üzerine Adana polisi harekete geçti.
24 ayrı adrese öğlen vakti düzenlenen şok baskında 12 kişi gözaltına alındı. Narkotik köpeği Aşil'le yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon esnasında şüphe üzerine durdurularak arama yapılan otomobil içinden küçük bir cephanelik çıktı.
Araç içinde bulunan 4 zanlının üzerini arayan narkotik ekipleri şüphelilerin uyuşturucu dilinin altında saklama ihtimali üzerine ağzının içini bile araması gözlerden kaçmadı. Zanlıların içtikleri suyu koklayan polis şüphelilerin ayakkabılarını çıkartarak en ince detaya kadar arama yaptı.
12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 16 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen 24 ayrı adrese dün öğle saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan operasyon timinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, girdikleri evlerde 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda 2,72 gram eroin, 37,26 gram kokain, 10,67 grammetamfetamin, 1,31 gram esrar ile 11 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 26 dolu fişek ile 18 bin 200 liralık sahte banknot ele geçirildi.
ARAÇTAN CEPHANELİK ÇIKTI
Narkotik polisi, operasyonda gözaltına alacağı şüphelilerden birisinin evinin bulunduğu Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evine baskın yaptı. Ekipler evde arama yaparken, operasyon timi de mahalleyi ablukaya aldı. Sokaktaki bir otomobilden şüphelenen polis, araçtaki 4 kişiyi indirdi. Araçta narkotik köpek Aşil ile yapılan aramada uyuşturucu maddeye rastlanılmadı.
Polisin yaptığı detaylı aramada, otomobilin koltuk döşemesinin altına gizlenmiş 3 bıçak ve plastik cop, yedek lastiğin içerisinde de çok sayıda pompalı tüfek fişeği ele geçirildi. Polis, uyuşturucu maddeyi dilinin altına saklamış olabileceği ihtimaline karşı şüphelinin ağzını aradı. Zanlıların içtikleri suyu koklayan polis şüphelilerin ayakkabılarını çıkartarak en ince detaya kadar arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.