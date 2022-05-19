Uyuşturucu tacirlerine şok baskın! Polis ağızlarının içine kadar aradı

Polisin yaptığı detaylı aramada, otomobilin koltuk döşemesinin altına gizlenmiş 3 bıçak ve plastik cop, yedek lastiğin içerisinde de çok sayıda pompalı tüfek fişeği ele geçirildi. Polis, uyuşturucu maddeyi dilinin altına saklamış olabileceği ihtimaline karşı şüphelinin ağzını aradı. Zanlıların içtikleri suyu koklayan polis şüphelilerin ayakkabılarını çıkartarak en ince detaya kadar arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.