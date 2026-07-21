Haberler Yaşam Haberleri Polis aracı park halindeki motosiklete çarptı: 2'si polis, 3 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 21.07.2026 10:43

Polis aracı park halindeki motosiklete çarptı: 2'si polis, 3 kişi yaralandı

İstanbul Fatih’te polis aracı, park halindeki motosiklete çarptı. Kaza, çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedilirken, yaralanan 2'si polis 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Polis aracı park halindeki motosiklete çarptı: 2’si polis, 3 kişi yaralandı
  • ABONE OL

Olay, 18 Temmuz saat 14.20 sıralarında Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi.Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı park halindeki motosiklete çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet ise kaldırımda bulunan yabancı uyruklu Cemal El Kasım'a (32) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen polis memurları H.T. ile S.B. ve kaldırımda duran yaya Cemal El Kasım ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Polis aracı park halindeki motosiklete çarptı: 2'si polis, 3 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA