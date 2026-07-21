Polis aracı park halindeki motosiklete çarptı: 2’si polis, 3 kişi yaralandı

Olay, 18 Temmuz saat 14.20 sıralarında Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi.Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı park halindeki motosiklete çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet ise kaldırımda bulunan yabancı uyruklu Cemal El Kasım'a (32) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen polis memurları H.T. ile S.B. ve kaldırımda duran yaya Cemal El Kasım ambulansla hastaneye kaldırıldı.