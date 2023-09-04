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Giriş Tarihi: 4.9.2023 19:33

Polis baskınında evindeki tahliye borusundan kaçmaya çalışırken yakalandı

Kayseri'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan K.G., polisin düzenlediği baskında evinin tahliye borusundan kaçarken, 'dolandırıcılık' suçundan aranan Ö.T. ise evinin banyosunda saklanırken yakalandı.

DHA
Polis baskınında evindeki tahliye borusundan kaçmaya çalışırken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapisle aranan K.G. ile dolandırıcılık suçundan aranan Ö.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Melikgazi ilçesinde bulunan 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hükümlü K.G., evinin yağmur tahliye borusundan kaçarken yakalanırken, şüpheli Ö.T. ise evinin banyosundaki gizli bölmede saklanırken polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü K.G., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderilirken, şüpheli Ö.T. ise adliyeye sevk edildi.

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Polis baskınında evindeki tahliye borusundan kaçmaya çalışırken yakalandı
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