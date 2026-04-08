Polis ekiplerini bile şaşırttı: Uyuşturucu çekicinin gizli bölmelerinden çıktı!

ÇEKİCİNİN ZULASINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelilerin bulunduğu araçta ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 15 kilogram esrar ile 1 kilogram 750 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.Uyuşturucunun bir kısmı bir çekiciye zulalanmış halde bulundu

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. ve İ.T., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

