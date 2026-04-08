Haberler Yaşam Haberleri Polis ekiplerini bile şaşırttı: Uyuşturucu çekicinin gizli bölmelerinden çıktı!
Giriş Tarihi: 8.04.2026 11:33

Bursa’da çekicinin gizli bölmelerine zulalanmış kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik polisinin gerçekleştirmiş olduğu operasyonda 2 kişi tutuklandı. Polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda A.G. ve İ.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

ÇEKİCİNİN ZULASINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelilerin bulunduğu araçta ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 15 kilogram esrar ile 1 kilogram 750 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.Uyuşturucunun bir kısmı bir çekiciye zulalanmış halde bulundu
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. ve İ.T., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

