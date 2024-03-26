Kendisine yardım için gelen polisi şehit etmişti: Pişkin savunması ortaya çıktı! Yakınları da rahat durmadı...

Büyükçekmece'de 9 Ekim 2023 tarihinde polis memuru Cihat Ermiş'i (31) şehit eden Muhammet Berke Çorak (20) hakkında iddianame hazırlanmış, şüpheli Çorak'ın 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Polis katili Çorak, bugün Bakırköy Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Muhammet Berke Çorak, şehit Cihat Ermiş'in eşi, anne, babası ve kız kardeşi katıldı. Mahkeme beyanların adından eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"POLİS OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Polis katili Muhammet Berke Çorak, mahkemedeki beyanında şunları söyledi: "Motor kazası yapmıştım. Hastaneden çıkıp eve geldim. Yanımda arkadaşım vardı. Instagram üzerinden bir şahısla tartıştık. Evime gelip kapımı zorladılar. 'Çık dışarı seni öldüreceğiz' dediler. Bunun üzerine polisi aradım. Polis gelmiş. Kapı açıldı. İki el sıktım. Polis olduğunu bilmiyordum. Evde 100 gram Mariana vardı. Cezam ne ise çekmek istiyorum. Olaylar yaşanırken uyuşturucu etkisindeydim"

"ÇOCUĞUM BANA BABASINI SORUYOR"

Şehit Cihat Ermiş'in eşi Nülüfer Ermiş ise mahkemedeki beyanında sanıktan sonuna kadar şikayetçi olduğunu söyledi ve şöyle konuştu: "Sonuna kadar şikayetçiyim. Ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanmasını istiyorum. Benim eşim vatanını, milletini, işini çok seven biriydi. 'Ben polisim' diye defalarca bağırmış. Eşimin sesi çok gürdü. Duymadığına inanmıyorum. Eşimi tanıdığını düşünüyorum. O gün benim çocuğumun doğum günüydü. Doğum gününü kutlamak yerine cenaze törenine katıldım. Çocuğum şu an bana babasını soruyor. Bu şahsın nefes alıyor olması bile benim zoruma gidiyor"

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Şehit Cihat Ermiş'in babası Şefik Ermiş ise mahkemede şunları söyledi: "Olayı Ankara'da evimde öğrendim. Apar topar gelip cenezemizi alıp gittik. Oğlum 31 yaşında gencecikti. Bizi oğulsuz. Eşini dul, çocuğunu yetim bıraktılar. Şikayetçiyim. En ağır cezayı almalarını istiyorum"

"YALAN SÖYLÜYOR"

Anne Sare Ermiş ise şöyle konuştu: "Benim oğluma pusu kurdu. Gencecik oğlumu öldürdü. 4 defa 'polisim' diye bağırmış. Duymaması imkansız. Yalan söylüyor. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"KENDİSİ BİZİ TANIR"

Mahkemede beyan veren ve olay anında orada bulunan polis memuru Nur Ş. ise katil Çorak'ın kendilerini daha önceden tanıdıklarını söyledi ve şöyle konuştu: "Olay yerine geldik. Ben aşağıdaydım. Cihat yukarı çıktı. Kapı açılır açılmaz ateş etmiş. İki el silah sesi duydum. Koştum yukarı. Cihat yere yığıldı. Ambulans çağırdık. Sanık içerden geldi. Silahını bıraktı. Sonra gözaltına aldık. Cihat ile birlikte bu sanık hakkında daha önce de işlem yaptık. Kendisi hakkında silahlı bir olay hakkında işlem yapıldı. Kendisi de bize tanır"

ADLİYE ÖNÜ KARIŞTI

Öte yandan katil Çorak'ın yakınları adliye önünde olay çıkararak polise ve şehit yakınlarına saldırdı. Saldırıda bir polis yaralanırken 4 kişi de gözaltına alındı.