Kendisine yardım için gelen polisi şehit etmişti! Çorak'ın yakınları adliye önünde olay çıkardı
Büyükçekmece’de kendisine yardım etmek için gelen polis memuru Cihat Ermiş’i şehit eden zanlı Muhammet Berke Çorak hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Çorak’ın ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Polis katili bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Öte yandan katil Çorak'ın yakınları adliye önünde olay çıkararak polise ve şehit yakınlarına saldırdı. Saldırıda bir polis yaralanırken 4 kişi de gözaltına alındı.
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