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Giriş Tarihi: 9.1.2024

Polis katiline ağır müebbet istemi

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Polis katiline ağır müebbet istemi
İstanbul Büyükçekmece'de geçtiğimiz yıl ekim ayında ihbara giden polis memuru Cihat Ermiş'i (31) şehit eden Muhammet Emre Çolak'ın (20) ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapsi istendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekede; 32 suç kaydı olan katil zanlısının "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve ayrıca "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü" suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.

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Polis katiline ağır müebbet istemi
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