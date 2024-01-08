Polis katiline ağır müebbet istemi

İstanbul Büyükçekmece'de geçtiğimiz yıl ekim ayında ihbara giden polis memuru Cihat Ermiş'i (31) şehit eden Muhammet Emre Çolak'ın (20) ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapsi istendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekede; 32 suç kaydı olan katil zanlısının "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve ayrıca "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü" suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.