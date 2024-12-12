Polis katilini hiçbir avukat savunmadı

İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin yargılanması başladı. Baronun atadığı sanık avukatlarının davadan çekilmesi nedeniyle sanığın ifadesi alınamazken, polis memuru Semih Yılmaz'ın eşi Şeyda Yılmaz'ın yüzüğünü boynunda taşıması yürekleri burktu. İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık, bulunduğu Erzincan Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle bağlandı.Şeyda Yılmaz'ın eşi müşteki polis memuru Semih Yılmaz, polis memuru K.H.S., sanığın annesi Pınar Geçti ve müşteki avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanığa atanan son avukatın da istifa dilekçesi sunduğunu belirterek "Yeniden barodan avukat talep edeceğiz. Bu nedenle senin savunmanı alamıyoruz" dedi. Duruşmada cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, Geçti'nin tutukluluk halinin devamına ve avukat atanması için baroya yazı yazılmasına karar vererek davayı erteledi.