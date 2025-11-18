Polis katilleri için iddianame düzenlendi: 8’i tutuklu 11 sanık yargılanıyor

İstanbul'dan Ankara'ya yeni tayin olan 22 yaşındaki polis memuru Furkan Kaya, 17 yaşındaki kuzeninin kız arkadaş meselesi nedeniyle yaşıtı tarafından tehdit edildiği haberini aldı. Kuzeninin "Abi beni zorla çağırıyorlar, tehdit ediyorlar." sözleri üzerine akşam saatlerinde olayı konuşarak çözmek için olay yerine gitti.

KUZENİNİ KORUMAYA GİTTİ, VAHŞİCE KATLEDİLDİ

İddiaya göre, Furkan Kaya, kendisinin polis olduğunu konuyu konuşarak çözebileceklerini söylemesine rağmen karşı taraf dinlemedi. İçlerinden biri ıslık çaldı. 14-15 kişilik grup Furkan Kaya'nın etrafını sardı. Uyarı niyetiyle hava ateş açan Polis Memuru kaya, olay yerinden şüpheliler tarafından 5 kez bıçaklandıktan sonra silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Kaya, hayatını kaybetti.

22 yaşındaki Polis memuru Furkan Kaya

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Toplam 20 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi, diğerleri serbest bırakıldı.

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede; 7 şüpheli hakkında iştirak halinde 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 4 şüpheli hakkında 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan çeşitli yıllarda hapis cezası talep edildi.