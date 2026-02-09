Polis katillerinden pişkin savunma

Ankara'da görev yapan polis memuru Melih Okan Keskin'in, 2 Şubat'ta otomobilini muayeneye götürdüğü sırada çıkan kavgada hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve 2'si tutuklanan 3 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Tutuklanan 1 numaralı şüpheli S.A. verdiği ifadede, "Tartışma çıktıktan sonra arabayı dışarı çıkartırken 2-3 kez kornaya bastım. Araçtan inerken bana 'Beni mi ezeceksin?' diyerek sinkaflı küfretti. Bana saldıracağını düşünerek yumruk attım" dedi.

Diğer tutuklu şüpheli M.Y. ise yaklaşık 8 yıldır araç muayene istasyonunda teknisyen olarak çalıştığını belirterek "Bu şahsı ilk defa gördüm. Çalışma arkadaşlarım, küfreden adamın üzerine yürüdü. Ben de adamın sol tarafından yaklaşıp ittirdim. Olayın heyecanıyla kim kiminle kavga etti hatırlamıyorum. Keskin'i daha önce hiç görmedim, tanımam. Kendisine zarar verecek veya öldürecek bir şey yapmadım. Kesinlikle darp etmedim" ifadelerini kullandı. Adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli Y.K. ise olay günü tartışma ve karşılıklı hakaretler yaşandığını ancak kendisinin kavgaya karışmadığını iddia etti.