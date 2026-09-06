Şehit polis dualarla uğurlandı

İstanbul Esenyurt'ta korsan taşımacılık uygulamasında işlem yapan polis memuru Mehmet Ali Topatan (39) önceki gün silahla vurularak öldürüldü. Şehit polis, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde korsan taşımacılığına yönelik uygulaması sırasında bir araç işlem yapılmak üzere bağlandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından, bu yıl emekli olduğu belirtilen başpolis memuru Ekrem Akyol olduğu öğrenilen araç sürücüsü, trafik ekibine arkadan ateş açtı. Saldırıda polis memuru Mehmet Ali Topatan sırtından yaralandı. Ağır yaralanan Topatan Esenyurt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Topatan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırının ardından olay yerinden ayrılan Akyol, daha sonra silahla kendi başına ateş etti. Ekrem Akyol da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polis memuru Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. İki çocuk babası Topatan'ın cenazesi Fatih Camii'nde ikindiyi müteakip kılınan cena namazının ardından Edirnekapı Polis Şehitliği'ne defnedildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör