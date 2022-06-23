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Giriş Tarihi: 23.6.2022 20:08 Son Güncelleme: 23.6.2022 20:13

Polis memuru, kayınvalidesini bacağından vurdu

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Polis memuru, kayınvalidesini bacağından vurdu

Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, tartıştığı kayınvalidesini silahla bacağından vurdu.

Paşacık Mahallesi'nde oturan polis memuru T.D. (30) ile eşi R.D. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Anne Fatma T. (52) kızı ile damadını ayırmak istedi. Bu sefer de Fatma T. ile damadı T.D. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.D, tabancayla kayınvalidesini bacağından vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memuru T.D ise gözaltına alındı.

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Polis memuru, kayınvalidesini bacağından vurdu
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