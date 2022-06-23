Polis memuru, kayınvalidesini bacağından vurdu

Paşacık Mahallesi'nde oturan polis memuru T.D. (30) ile eşi R.D. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Anne Fatma T. (52) kızı ile damadını ayırmak istedi. Bu sefer de Fatma T. ile damadı T.D. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.D, tabancayla kayınvalidesini bacağından vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memuru T.D ise gözaltına alındı.