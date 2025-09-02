Haberler Yaşam Haberleri Polis memuru kazada hayatını kaybetti
İzmir'in Çeşme ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin polis memuru sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi bölgesinde çalışan polis memuru Ahmet Busanç, daha önce beyin kanaması geçiren eşinin rahatsızlandığını belirterek amirlerinden izin istedi. Plakası öğrenilemeyen motosikletiyle İzmir şehir merkezine doğru yola çıkan Busanç, Güzelbahçe ilçesinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Busanç olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
