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Giriş Tarihi: 6.12.2024 11:42 Son Güncelleme: 6.12.2024 12:00

Polis memuru Mehmet Tozun şehit oldu

İzmir Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Tozun, silahlı kavga ihbarına müdahale ederken şüpheli şahsın açtığı ateş sonucu yaralanmıştı. Tozun, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Polis memuru Mehmet Tozun şehit oldu

İzmir Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Mehmet Tozun, 20 Kasım 2024 tarihinde, Seferihisar'da silahlı kavga ihbarına müdahale ederken şüpheli şahsın açtığı ateş sonucu yaralanmıştı. Tozun, Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehadet haberine ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Derin üzüntü içindeyiz. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" dedi.

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Polis memuru Mehmet Tozun şehit oldu
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