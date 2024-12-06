Polis memuru Mehmet Tozun şehit oldu

İzmir Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Mehmet Tozun, 20 Kasım 2024 tarihinde, Seferihisar'da silahlı kavga ihbarına müdahale ederken şüpheli şahsın açtığı ateş sonucu yaralanmıştı. Tozun, Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehadet haberine ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Derin üzüntü içindeyiz. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" dedi.