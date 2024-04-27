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Giriş Tarihi: 27.4.2024 21:33 Son Güncelleme: 27.4.2024 23:26

Polis memuru silahla saldırdı: Karakol amiri ve komiser şehit düştü

Adıyaman Altınşehir Şehit Yıldırım Polis Merkezi’nde, polis memuru S.U.Ş., polis merkezi amiri başkomiser K.Ü ile o sırada odada bulunan ekipler amiri G.Ö'yi beylik tabancasıyla ateş açarak şehit etti. Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru iki bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Polis memuru silahla saldırdı: Karakol amiri ve komiser şehit düştü

İddiaya göre; Altınşehir Şehit Yıldırım Polis Merkezi'ne giden polis memuru S.U.Ş. polis merkezi amiri başkomiser K.Ü.'nün odasına girerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.U.Ş. polis merkezi amiri başkomiser K.Ü ile o sırada odada bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler amiri G.Ö.'yi beylik tabancasıyla ateş açarak yaraladı. Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru S.U.Ş. iki bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

2 POLİS ŞEHİT DÜŞTÜ

Ağır yaralanan başkomiser K.Ü ile G.Ö, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen K.Ü ve G.Ö şehit düştü.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı bildirdi. Hayatını kaybeden şehitlere rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dileyen Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.'yü yaralamıştır. Olayın faili S.U.Ş, etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur. Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

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Polis memuru silahla saldırdı: Karakol amiri ve komiser şehit düştü
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