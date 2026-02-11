Haberler Yaşam Haberleri Polis memuru ve eşini darbedip zorla telefonunu almışlardı: 5 şüpheli yakalandı!
Polis memuru ve eşini darbedip zorla telefonunu almışlardı: 5 şüpheli yakalandı!

Küçükçekmece'de polis memuru ve eşini darbedettiği iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstasyon Mahallesi'nde 6 Şubat'ta izinli polis memuru T.Y. ile eşi E.Y. birlikte yürüdükleri sırada, yanlarından geçen bir araç, E.Y'nin ayağına çarptı. Araç içerisindeki şüpheliler, kendilerini uyaran çifti darbederek E.Y'ye ait cep telefonunu zorla aldı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavganın ardından olay yerinden kaçan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'üne adli kontrol hükümleri uygulandı, 1'i serbest bırakıldı.

