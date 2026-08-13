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Giriş Tarihi: 13.08.2026 18:58

Polis memurunun kahreden sonu: Kene ısırması sonucu can verdi!

Tokat'ın Zile ilçesinde görev yapan 48 yaşındaki polis memuru kene ısırması sonucu tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz memurun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile netlik kazanacak.

İHA
Polis memurunun kahreden sonu: Kene ısırması sonucu can verdi!
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Edinilen bilgilere göre, Amasya'nın Suluova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Zile İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru A.K. (48), yaklaşık 3 gün önce yüksek ateş şikayetiyle Zile Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan ilk müdahale ve tetkiklerin ardından A.K., ileri tetkik ve tedavi için Samsun Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan A.K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü nedeniyle öldüğü tahmin edilen A.K.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile netlik kazanacak.

#TOKAT #AMASYA

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Polis memurunun kahreden sonu: Kene ısırması sonucu can verdi!
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