Polis polise kafa attı

Kayseri Adliyesi baro girişinde görev yapan polis memuru N.D, yanında avukat olmayan bir kişiyle baro girişinden adliyeye girmek isteyen avukat E.K'yı uyardı. Avukatın yanında adliyeye girmek isteyen kişi ise duruma tepki göstererek polis memurunun üzerine yürüdü. Buna rağmen avukat yanında bulunan kişi adliyeye girdi. Polis memuru N.D ise olayı tutanak altına alarak Adliye polis noktası amirliğine teslim etti. Aradan 3 gün geçmesine rağmen tutanak işleme konulmadı. Bunun üzerine N.D polis noktasındakilere tutanağın neden işleme konulmadığını sordu. Bir başka polis memuru O.G ise N.D'ye tepki göstererek kafa attı. Yaralan N.D ambulansla kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. N.D, kendisine kafa atan meslektaşı hakkında şikâyetçi oldu.