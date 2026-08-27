Haberler Yaşam Haberleri Polis ve jandarmanın yerini WhatsApp’tan paylaştılar! 7 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 27.08.2026 15:56

Polis ve jandarmanın yerini WhatsApp’tan paylaştılar! 7 şüpheli gözaltında

Balıkesir Manyas'ta polis ve jandarmanın denetim noktalarını 250 kişilik WhatsApp grubunda paylaşıp suçluların kaçmasını sağlayan 7 şüpheli operasyonla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam
Polis ve jandarmanın yerini WhatsApp’tan paylaştılar! 7 şüpheli gözaltında
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Balıkesir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki polis ve jandarma sorumluluk sahasında bulunan asayiş ve trafik uygulama noktalarının olduğu güzergahların WhatsApp üzerinden, 250 üyenin bulunduğu mesajlaşma grubunda paylaşıldığını tespit etti.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aranan şahıslar ile eksik belgeleri olan sürücülerin bu sayede güzergah değiştirerek, kolluk kuvvetlerinden kaçtığı belirlendi. Operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BALIKESİR

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Polis ve jandarmanın yerini WhatsApp’tan paylaştılar! 7 şüpheli gözaltında
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