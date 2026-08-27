Polis ve jandarmanın yerini WhatsApp’tan paylaştılar! 7 şüpheli gözaltında

Balıkesir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki polis ve jandarma sorumluluk sahasında bulunan asayiş ve trafik uygulama noktalarının olduğu güzergahların WhatsApp üzerinden, 250 üyenin bulunduğu mesajlaşma grubunda paylaşıldığını tespit etti.