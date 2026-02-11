Polis yeleği giydi, nişanlısının arkadaşını öldürdü

İzmir'de önceki akşam saatlerinde Gaziemir ilçesi Gazi Mahallesi Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde üzerinde şapka ve polis yeleği bulunan M.T., (49) Pehlül Taş'ı (52) evinin önünde silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Taş, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Güvenlik kameralarından ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkılarak yapılan araştırmalarda, saldırganın Pehlül Taş ile daire kapısı önünde tartıştığı ve tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla cinayeti işledikten sonra bir otomobille olay yerinden hızla kaçtığı belirlendi. Kısa sürede saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alınan M.T.'nin, eski nişanlısının kendisini Pehlül Taş ile aldattığı iddiasıyla cinayeti işlediği ileri sürüldü. Olayda kullanılan polis yeleği ve diğer kıyafetler çöp konteynerinde, ruhsatsız tabanca ise ormanlık alanda ele geçirildi.