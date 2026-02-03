Polise ‘ahlaksız adam’ diyen CHP’li Başkana 46 bin 600 lira adli para cezası

Olay, 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından Muğla Adliyesi önünde izinsiz düzenlenen protesto gösterileri sırasında meydana geldi. Gösterilerde çıkan arbedede polisin biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yaşananlara tepki göstererek polis kalkanına vurmuş, "Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun" sözleriyle polise hakaret ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti.

Yaşananların ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Acar Ünlü hakkında "kamu görevlisine direnme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından kamu davası açıldı. Aynı dosyada bazı belediye çalışanları ve siyasi parti yöneticileri hakkında da çeşitli suçlardan yargılama süreci başlatıldı.

Dava Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülürken, yargılama sırasında olay anına ait görüntüler mahkeme tarafından incelendi. Polis E.T., suçtan zarar görme ihtimali bulunması nedeniyle katılan sıfatıyla davaya dahil edildi. Sanık avukatlarının görüntülerin yeniden incelenmesi ve kriminal laboratuvara gönderilmesi yönündeki talepleri ise mahkeme tarafından reddedildi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün görevli memura direnme suçundan 3 yıla kadar, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan ise 1 yıl 2 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Savcılık, bu kapsamda Acar Ünlü hakkında toplamda 4 yıl 2 aya kadar hapis cezası istedi.

Savunmaların ardından mahkeme, yapılan yargılama sonunda Acar Ünlü'nün görevli memura direnme suçunu işlemediğine hükmederek bu suçtan beraatine karar verdi. Mahkeme, kamu görevlisine alenen hakaret suçunun sabit olduğu kanaatine vararak Ünlü'ye 46 bin 600 lira adli para cezası verilmesini kararlaştırdı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Dava yargılanan CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'a ise görevi yaptırmamak için direnme ve kamu görevlisini yaralama suçlarından ayrı ayrı 15.000 TL adli para cezası ve 1 yıl 4 ay erteli hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talebe aykırı çıkan karar yönünden istinafa gidileceği öğrenildi.