Polise ateş edip silahı tutukluk yapınca hayatını kaybetmişti! Taksinin içindeki çatışma kameraya yansıdı: ‘Dur’ ihtarına uymayıp…

ELİNDEKİ TABANCAYLA DEHŞET SAÇTI



Tartışmanın büyümesi üzerine işyeri müdürü tarafından Keleş'in evine gönderilmesi için ticari taksi çağrıldı. Ancak iddiaya göre Keleş, işyeri önünde bağırmaya ve hakaret etmeye devam etti. Kendisine müdahale eden işyeri çalışanı Önder Y.'yi tabancayla bacağından yaralayan Keleş, ardından taksiye bindi.



"DUR POLİS" İHTARININ ARDINDAN SİLAHLAR ÇEKİLDİ



Yaşananları gören ve olay sırasında izinli olduğu öğrenilen polis memuru M.S. de işyerinden dışarı çıktı. Sivil olan M.S., Keleş'e polis olduğunu belirterek "Dur polis, silahını bırak, teslim ol" şeklinde ihtarlarda bulundu.