Polise çarpıp kaçan motosiklete operasyon

İlçede dün gerçekleştirilen denetim ve uygulamalar sırasında üzerinde iki kişinin bulunduğu ve plakası tespit edilemeyen motosiklet, polis ekiplerince durdurulmak istendi. Ancak motosiklet sürücüsü durmayarak kaçmaya çalıştı. Kaçış sırasında görevli polis memuruna çarpan şüpheli, memurun yaralanmasına neden oldu.

YARALI POLİS TAKİBİ BIRAKMADI

Şüphelilerin kaçmasının ardından ekipler, motosikletli şahısların yakalanması için harekete geçti. Görevli diğer polis memuru yoldan geçen sivil bir araçla takibe başladı. Motosikletin peşine düşen ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için takibi sürdürdü. Takip sırasında motosikletin lastiğine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu motosiklette artçı konumunda bulunan C.A. yaralandı. Yaralı şüpheli hastaneye sevk edilirken motosikleti kullanan C.D. de yakalandı. C.D.'nin 19 yaşında olduğu ve "Güveni Kötüye Kullanma", "Açıktan Hırsızlık", "Bisiklet Hırsızlığı", "Otodan Hırsızlık", "Cinsel Taciz" ve "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçları başta olmak üzere toplam 16 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından C.A. hakkında "Görevli Memura Mukavemet" ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme" suçlarından adli kontrol hükümleri uygulandı. Motosikleti kullanan C.D. ise "Kasten Yaralama", "Görevli Memura Mukavemet" ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme" suçlarından tutuklandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör