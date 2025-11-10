Haberler Yaşam Haberleri Polise hakaret eden alkollü sürücü tutuklandı
Giriş Tarihi: 10.11.2025 21:24 Son Güncelleme: 10.11.2025 21:25

Polise hakaret eden alkollü sürücü tutuklandı

Aydın'da trafik denetimi sırasında alkollü olarak yakalanan sürücü polise hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf etti. Konuyla ilgili yapılan işlemlerin ardından sürücü tutuklandı.

AA
Polise hakaret eden alkollü sürücü tutuklandı

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan H.Ü, adliyeye götürüldü. Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı. Aydın Valiliğince yapılan açıklamada, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde sürücü H.Ü'nün 2,09 promil alkollü olduğu, 9 bin 268 lira idari para cezası uygulandığı ve ehliyetinin 6 ay süreyle geçici olarak geri alındığı belirtilmişti.

Olay anına ait görüntülerin incelenmesi sonucu şüphelinin halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, hakaret içerikli ifadeler kullandığının, görevli polis memurlarına yönelik hakaret ve tehdit içeren sözler sarf ettiğinin tespit edildiğine işaret edilmişti. Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda H.Ü. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından gözaltına alındığı belirtilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Polise hakaret eden alkollü sürücü tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz