Polise yakalanmamak için saçını kazıttı: İşe yaramayınca yakalandı!

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.U. yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 5 ayrı "dolandırıcılık", "tutuklu ve hükümlünün kaçması" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.M. de yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda ise "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 20 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 24 ayrı suç kaydı olduğu belirtilen A.T. (28), Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı. Polis ekiplerini fark eden A.T.'nin ticari taksiyle kaçmaya çalıştığı ancak ekipler tarafından yakalandığı öğrenildi. A.T.'nin polise yakalanmamak için saçını kazıttığını söylediği belirtildi. Yakalanan 3 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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