Polisi bile şaşkına çeviren dolandırıcılık!

Antalya polisi internet ortamındaki satılık cep telefonu ilanları üzerinden, sahte ödeme dekontu düzenlemek suretiyle dolandırıcılık şikayeti üzerine çalışma başlattı. 2026 yılı içerisinde farklı tarihlerde, internet sitelerinde satılık cep telefonu ilanı veren 2 müştekiyle iletişime geçen şüphelinin, yaklaşık 200 bin TL değerindeki cep telefonlarını satın almak üzere anlaşma sağladığı, satış bedelini ödeme yapılmış izlenimi veren sahte dekontlar ile ödediğini beyan ederek cihazları teslim aldığı tespit edildi. Yürütülen inceleme ve çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen kadın N.E., yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Polis ilk kez bu yöntemle karılaştıklarını kaydetti.